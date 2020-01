– Den gode responsen er nok. Det er alt vi trenger

sport

Øksfjord idrettslag har fått uhemmet skryt fra alle hold for hvordan de gjennomførte sist helgs Finnmarksmesterskap på ski.

Sikret to FM-titler i Øksfjord Kirsten Helsvig Nilsen var en av fem Alta-løpere som ble finnmarksmester på ski både lørdag og søndag.

Foruten en liten uenighet med skismørerne fra Kirkenes om bruken av felles skismurning og smørebu gikk arrangementet knirkefritt, noe A-sportens utsendte fikk gjentatte beskjeder om å videreformidle fra fornøyde deltakere, trenere og ledere. At et lite idrettslag som Øksfjord IL, som knapt har aktive skiløpere selv, klarte å skape så gode rammer for skifamilien i landets nordligste fylke er knapt til å tro.

Startet jobben i oktober

Svært mye skal klaffe når det arrangeres renn over to dager, men for deltakerne er det aller viktigste at løypene holder mål. Til tross for utfordrende værforhold med mye snø og vind vartet arrangørklubben opp med strøkne skiløyper begge dagene. Det kan løperne takke Arild Johansen og Robin Wilhelmsen for. Duoen jobbet sent og tidlig for at løperne skulle ha optimale forhold, og jobben startet allerede i oktober.

– Det ligger en god del arbeid bak de godt preparerte løypene som ble brukt her i Vassdalen denne helga. Vi startet med å fjerne kvister da den første snøen falt i oktober, og siden har vi tråkket løypa hver eneste gang det har snødd. Og det er ikke så rent sjelden denne vinteren. Det har vært utfordrende, men vi er fornøyde med sluttresultatet, sa Arild Johansen og Robin Wilhelmsen da A-sporten snakket med dem etter at alle løperne hadde kommet i mål på søndag.

Deltakere og bilder fra mesterskapets barne- og sonerenn Det var fortsatt mørkt på Vassdalen stadion da de yngste startet ut.

– Det har falt ekstremt mye snø i år, men det har også vært mildværsperioder. Da har vi måtte harve opp isen i løypa. Mye vind har laget fokkskavler enkelte steder, og da må det gjøres en jobb for å holde løypa så rett som mulig. Det er ikke alltid like lett i et så krevende terreng som det er her i Vassdalen. Men vi er glade for at vi gjorde en så grundig jobb tidligere i vinter. Det fikk vi igjen for nå, fastslo Johansen og Wilhelmsen.

Jobbet dugnad sent og tidlig

Rett i forkant og underveis i mesterskapet ble det ekstra mye løypekjøring for duoen. Ingenting ble overlatt til tilfeldighetene.

– Vi startet klokka 06.00 både lørdag og søndag og tråkket løypene frem til en halvtime før start. Så tok vi en ny runde etter at løperne hadde kommet i mål på lørdag, samt en liten kveldstur. Det har gått rimelig i ett fra morgen til kveld, fortalte duoen, som også har bidratt til at idrettslaget hadde et hardt og fint område for publikum ved siden av målområdet. Hele fotballbanen har blitt tråkket jevnlig for at man skal slippe å vasse rundt i dyp snø.

– Ja, hele dette området har blitt tråkket så godt at det neppe vil være mulig å spille fotball før i august, smilte de ivrige ildsjelene, som i likhet med mange andre av bygdas ildsjeler måtte tilbake til arenaen etter at premieutdelingen var ferdig.

– Vi har merket løypa med skilt, og satt ut mye forskjellig utstyr. Alt skal jo på plass igjen, så det gjenstår fortsatt noen timers dugnadsarbeid før vi er ferdige. Men det er mange som bidrar, ikke bare oss. Vi må få rette en stor takk til Alta Kraftlag, som har hatt en mann her ute hele helga. Han har ordnet eget strømanlegg for smørebua og tidtakerutstyret, samt lagt ny nettkabel. Det er vi veldig takknemlige for, kommenterte herrene Johansen og Wilhelmsen.

– Hvordan er det i det hele tatt mulig å motivere seg til å jobbe så mye dugnad? Dere har jo brukt vanvittig mange timer på dette.

– Så lenge deltakerne er fornøyde med den jobben vi har gjort, er vi fornøyde. Vi har fått masse gode tilbakemeldinger, og det er nok for oss. Vi trenger ikke mer enn det. Det er moro at idrettslaget får så mye skryt for arrangementet som helhet, og vi setter pris på den hyggelige responsen fra de som har tilbrakt helga her i Øksfjord. Mange fikk seg nok en a-ha-opplevelse. Vi har nok lagt lista ganske høyt for de som skal arrangere dette mesterskapet neste gang, smilte duoen.