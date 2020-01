Tre norske blant de 12 beste

sport

Etter en litt skuffende 23. plass på lørdag var Anna Odine Strøm og de andre landslagshopperne i aksjon igjen på søndag. Da var det klart for helgas andre verdenscuprenn i rumenske Rasnov.

Strøm var nummer ni etter første omgang med et hopp på 88,5 meter. Hun traff ikke like godt i finaleomgangen og landet på 87 meter, noe som ga 12. plass.

Strøm kunne glede seg over at lagvenninna Maren Lundby var tilbake på topp. Hun vant til slutt rennet med klar margin etter to gode hopp. Nå er hun tilbake i verdenscupledelsen igjen.

Lundby fulgte opp en god første omgang og hoppet på 96 meter i finaleomgangen. Hun var best i begge omganger og vant til slutt med hele 17,9 poeng ned til Eva Pinkelnig på annenplass. Chiara Hölzl endte på tredjeplass, 18,2 poeng bak Lundby.

Lundby tar dermed tilbake verdenscupledelsen fra Pinkelnig etter en skuffende femteplass i lørdagens hopperenn.

– Det føles fantastisk. Det har vært noen tøffe helger, men da føles det enda bedre å være tilbake på topp, sa Lundby til arrangøren, tilbake i den gule ledertrøya.

I førsteomgang hoppet Lundby lengst med 96,5 meter og ledet med 12,2 poeng. Med nok et godt hopp i annen omgang økte hun seiersmarginen ned til Pinkelnig.

Lørdag endte hun likt med Silje Opseth som nok en gang hoppet bra søndag. Etter å ha ligget som nummer elleve etter første omgang, gjorde hun et godt hopp på 90 meter i annen omgang, som til slutt holdt til en 8.-plass.