Sikret to FM-titler i Øksfjord

sport

Denne helga har årets finnmarksmesterskap på ski blitt arrangert av Øksfjord idrettslag for aller første gang. Små og store ildsjeler har jobbet lange dager for å skape perfekte rammer for deltakerne, og arrangørklubben lyktes virkelig med det.

Innbyggerne i den lille bygda i Loppa har all grunn til å være stolte av det de har levert, noe A-sportens utsendte fikk gjentatte beskjeder om å videreformidle av imponerte deltakere og skiledere fra vårt nordligste fylke.

Resultatmessig var det ikke uventet klubbene fra Alta som gjorde det best. Men det var også en del meget sterke prestasjoner fra løpere fra Øst-Finnmark og Hammerfest. A-sporten kommer tilbake med en mer fullstendig resultatoversikt senere.

I klasse kvinner 18 år vant Alta-jenta Kirsten Helsvig Nilsen først klassisk enkeltstart på lørdag. Så fulgte hun opp med en ny triumf i søndagens fellesstart i fristil. Klubbvenninna Marianne Bredal-Hansen ble nummer to begge dagene.

– Jeg synes at jeg klarte å gå teknisk bra på ski, men jeg følte meg ikke sikker på seier før jeg gled over mållinja. Marianne ga meg tøff konkurranse om gullet. Det er så mye som kan skje i bakkene inn mot stadion, så jeg turte ikke å juble for gull før jeg var i mål, sa Kirsten Helsvig Nilsen til A-sporten rett etter målgang på søndag.

Det ble dobbelttriumf til ytterligere fire Alta-utøvere. Vårin Olsen (J16), Jardar Olsen (G16), Andrine Charlotte Ordemann Olsen (K19/20) og Hermann Nordstrand Fiksen (M19/20) gikk alle til topps i sine respektive klasser både lørdag og søndag. De fire første representerer Alta IF, mens Nordstrand Fiksen går for Bossekop UL.

Altaposten kommer tilbake med flere saker, oversikt over de øvrige medaljevinnerne og en bildeserie fra søndagens renn. Blant annet har vi tatt en prat med Øksfjord-legenden Frithjof Olsen (70), som gikk inn til andreplass i klasse menn veteran på søndag. 70-åringen gjennomførte 22,5 kilometer med stil og fikk velfortjent trampeklapp av hele skifamilien i nord på premieutdelingen.