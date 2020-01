Alta-guttene gikk på uventet smell i Bodø

sport

BHK 2 - Alta 24-23:

Etter fem strake seire i 2. divisjon var det slutt. Søndag skulle Alta IFs unggutter sørge for mer jubel i bortegarderoben da bunnlaget Bodø 2 var motstander i Bodø Spektrum, men slik gikk det ikke. Gjestene fra nord ledet 11-10 til pause. Hjemmelaget bikket imidlertid stillingen i sin favør etter sidebytte, og vant 24-23.

Alta-guttene var høyt oppe etter lørdagens 30-24-seier over Bravo i Tromsdalshallen. Men søndagens bortekamp i Bodø viste at det ikke er noen lette kamper i denne divisjonen, og ungguttene fra Nordlysbyen blir dermed stående på 11 poeng sine 13 første kamper. Alta IF hadde vunnet fem kamper på rad før søndagens match.

Som på lørdag var det Aleksander Maisenhølder som var Alta IFs mestscorende spiller. Han satte inn seks mål. Kantspiller Ask Mikkelsen var nærmest med sine fem fulltreffere, der to kom fra straffemerket.

Sigve Åkerøy Pettersen (3), Matias Skaufel Hindbjørgmo (2), Micael Lindholm Andersen (2), Kristian Karlstrøm (1), Torkel Haraldstad Hanssen (1), Simen Severinsen (1), Rikard Hanssen (1) og Erlend Strøm Johnsen (1) tegnet seg også på scoringslista.

Alta-guttene har nå hele seks hjemmekamper på rad. Først ut er Kjelsås fredag 31. januar. Dette skjer samtidig som Altaturneringa i håndball går av stabelen.