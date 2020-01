Satte TIL på plass

sport

Denne helga arrangeres iTromsø cup i Skarphallen i Ishavsbyen, og Alta IFs fotballherrer er et av lagene som deltar.

Håvard Nome scoret kampens eneste mål da Skånland ble slått i første gruppekamp fredag kveld. På lørdag dunket Christian Reginiussen inn fem scoringer i 7-0-seieren over Skarp, og noen timer senere møttes Alta IF og fjorårets eliteserielag Tromsø IL til en ren gruppefinale.

TIL tok oppskriftsmessig ledelsen 1-0 ved Lasse Nilsen etter syv minutters spill. Rett etter pause utliknet Håvard Nome til 1-1 fra straffemerket, og åtte minutter senere satte innbytter Tom Emaus inn 2-1 til gjestene fra Nordlysbyen. TIL hadde flere gode muligheter, men klarte ikke å finne veien til nettmaskene flere ganger.

Streamer straffekonk og fotballturnering Det blir mye sportssnadder på Altaposten.no denne helga.

Dermed er det Alta IF, og ikke storfavoritt Tromsø IL, som skal spille finale på søndag. TIL må nøye seg med bronsefinale. Hvem Alta IF og TIL møter i sine respektive søndagskamper blir avgjort lørdag kveld.

– Jeg følte at vi gjorde det bra. Vi klarte å holde mye på ballen, og skapte et par gode muligheter i tillegg til de vi scoret på. TIL hadde flere store sjanser som de kanskje burde satt, men vi klarte å stå imot og er fornøyd med å sikre en plass i finalen. Vi har mange unggutter med hit, og det er klart at det er moro for dem å slå et lag som Tromsø IL. De får med egne øyne se at nivåforskjellen ikke er så avskrekkende stor, sa en tilfreds Alta IF-kaptein Mats Frede Hansen til iTromsø etter kampslutt.

Søndagens turneringskamper vises her på Altaposten.no.