Maisenhølder og Toft fikset seier i Tromsø

Bravo - Alta 24-30:

Etter en forferdelig start på sesongen har Alta IFs håndballherrer virkelig fått sving på sakene. Ungguttene fra Nordlysbyen avsluttet 2019 meget sterkt med fire strake seire, og på lørdag forlenget de seiersrekka til fem matcher da Bravo ble slått 30-24 i Tromsdalshallen.

Rune Skaufel og Kai Erik Bulls mannskap hadde ingen strålende start på kampen. De lå under mesteparten av det første kvarteret, men så fikk de strammet opp forsvarsspillet og slapp bare inn to mål i andre halvdel av førsteomgangen. Erlend Toft storspilte mellom stengene, mens Aleksander Maisenhølder scoret jevnt og trutt.

– Pausen har gjort oss godt Alta IF-trener Rune Skaufel gleder seg til helgas bortekamper mot Bravo og BHK 2.

Sistnevnte var Altas mestscorende spiller med ni scoringer. Han kunne ordnet tosifret antall mål, men misset på straffekast i sluttsekundene. Målvakt Erlend Toft ble kåret til Alta IFs beste spiller av en lokal jury.

Med fem seire og én uavgjort har Alta-guttene 11 poeng, og er for øyeblikket nummer åtte i 2. divisjon avdeling 1. De har kun to poeng opp til Kolbotn på sjetteplass. Alta møter bunnlaget Bodø 2 på søndag, og vil med seier i Bodø Spektrum bare være to poeng bak Haslum IL på fjerdeplass.