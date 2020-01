Streamer straffekonk og fotballturnering

sport

Allerede fredag ettermiddag spilles de første kampene i nyvinningen iTromsø cup, som går av stabelen i Skarphallen i Tromsø.

– Det er iTromsø som står for produksjonen, og siden Altaposten samarbeider tett med iTromsø får også vi muligheten til å vise disse kampene. Jeg tror denne turneringen vil være veldig interessant for våre lesere, kommenterer markedssjef i Mediehuset Altaposten, Yngve Reginiussen.

Her deltar blant annet Alta IFs fotballherrer, som hadde små problemer med å vinne «Polaris cup» i Lakselv for et par uker siden. Denne helga får de langt tøffere motstand i turneringen som samler åtte herrelag og fire damelag fra Finnmark og Troms. Alta IF møter Skånland, TIL og Skarp i gruppespillet. Totalt skal det vises 24 kamper fredag, lørdag og søndag.

– Turneringen er en liten del av den helhetlige sesongoppkjøringen, men vi ser frem til å måle krefter med noen av de beste lagene i landsdelen.Vi tar med oss en del unggutter som har prestert godt på trening og vår nye målvakt Grzegorz Flasza. Vi har også en prøvespiller med oss, sier Alta IF-trener Vidar Johnsen.

Grzegorz er Alta IFs nye sisteskanse Daniel Rojas har spilt sin siste kamp i Alta IF-trøye. Nå har klubben erstatteren klar.

– Det er en fin mulighet til å se hvordan Alta IF klarer seg mot god motstand. Mange er sikkert også spent på hvordan Tromsø IL og Tromsdalen gjør det etter sine respektive nedrykk fra Eliteserien og OBOS-ligaen, sier Reginiussen.

Altapostens egne folk skal tilbringe lørdagen i Finnmarkshallen, der det arrangeres finnmarksmesterskap i straffekonk. Her blir samtlige kamper streamet, og sluttspillet kommenteres av Frank Halvorsen og Øystein Esjeholm.

– Vi hadde gode tall i fjor, så vi er glade for at vi får sjansen til å streame mesterskapet også i år. Det er BUL som står for selve arrangementet. Vi har en samarbeidsavtale med klubben som gir oss mulighet til å vise de mange spennende duellene fra straffemerket. Mesterskapet starter klokken 10.30, og finalen begynner klokken 15.00, opplyser Reginiussen.