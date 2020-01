Lover skifest i perfekte løyper

sport

– Det har vært ganske ustabilt på værfronten den siste tiden, men som den gode arrangøren vi er har vi bestilt godt vær til helga. Og alt tyder på at vi får det som vi ønsker. Vi gleder oss veldig til det som skal skje i langrennsløypene her på lørdag og søndag. Vi lover at dette kommer til å bli en skifest av de helt sjeldne, fastslår en selvsikker rennleder Arne Kristian Vestre.