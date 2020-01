Terpet forsvarsspill med svensk kjempe

sport

Det er 39 dager siden Alta IF sist var i aksjon. Da slo de Kjelsås 29-26 på bortebane. Dette var Alta-guttenes fjerde strake seier etter en tung sesongstart i 2. divisjon avdeling 1, noe som gjør at Rune Skaufel og Kai Erik Bulls mannskap har skaffet seg en luke på henholdsvis fem og syv poeng til Bravo og Bodø 2 under nedrykksstreken. Det er nettopp Bravo og BHK 2 som står på motsatt banehalvdel i Tromsdalshallen og Bodø Spektrum til helga.