Grzegorz er Alta IFs nye sisteskanse

sport

Alta IF presenterte i formiddag deres første signering foran 2020-sesongen. Maris Eltermanis skrev under en ny avtale med klubben før jul, men Alta IF trengte en ny førstekeeper ettersom de ikke ble enige med Daniel Rojas om en ny kontrakt. Spanjolens erstatter blir polske Grzegorz Flasza, som har spilt i fem andre norske klubber. 31-åringen gleder seg til å ta fatt på utfordringen som ligger foran han.