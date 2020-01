Anna jakter ny bestenotering

sport

Verdenscupleder Maren Lundby får med seg Silje Opseth og Anna Odine Strøm til helgens World Cup-renn i Romania, skriver Norges skiforbund i en pressemelding.

– Vi sender tre jenter som alle har forutsetninger til å prege rennene. Maren hadde solide i resultater i Japan, men vi vet samtidig at hun har en del å gå på. Silje gjorde mye bra i Sapporo med tangering av personlig bestenotering, noe vi skal bygge videre på. Anna imponerer med årsbeste i Zao, og det lover bra for fortsettelsen, sier landslagssjef Christian Meyer.

Maren Lundby har vunnet tre renn på rad i Rasnov. Nå er Bøverbru-jenta klar for å slå tilbake etter et par rennhelger uten seier.

– He he, jeg har gjort det godt i Rasnov de siste årene. Jeg er klar til dyst igjen. Min oppgave før helgen blir å sørge for at jeg har hodet og teknikken klar, slik at jeg kan reise til Romania og vise selvtillit og skråsikkerhet i bakken. Om jeg får til det, og tar ut gode tekniske hopp, så skal jeg være med for å fighte om seieren igjen, sier hun.

OL- og VM-vinneren er i klar formmessig framgang etter at det startet svakt i Zao sist helg. I søndagens renn tok Lundby seg inn på pallen med tredjeplass, men jenta i den gule ledertrøya sikter høyere.

– Maren er i kampmodus og gleder seg til nye fighter mot østerrikerne og de andre i toppen, sier Christian Meyer.