– Det blir spektakulært

sport

– Vi har vært veldig heldige denne vinteren. Det har snødd jevnt og trutt de siste månedene, og vi var dessuten tidlig i gang med produksjonen av kunstsnø på Kvenvikmoen. Det gjorde at vi fikk en hard og fin såle i bunnen av løypa allerede før de store snømengdene kom. Siden da har vi hatt tråkkemaskinen i sving flere ganger hver eneste uke slik at våre utøvere hele tiden har hatt optimale treningsforhold. Nå gleder vi oss til å kjøre løp på den samme banen, kommenterer leder i hovedstyret i Alta motorsportklubb, Karl Ivar Kristensen.

Har bygget om banen

Han forteller at ildsjelene i Alta MSK har gjort endringer på banen for å gjøre den enda mer attraktiv for både publikum og kjørere.

– De voldsomme snømassene har gitt oss muligheter til å bygge om banen, og det har vi gjort. Den er helt rå. Det kommer til å bli et spektakulært løp, fastslår Kristensen, som lover at det blir bra med kjørere i de fleste klassene.

– Vi har en god del spennende utøvere i våre egne rekker, blant annet Birgitte Daniloff Olsen, brødrene Martin og Edvard Moland, samt Jan Even Romsdal, Emil Mikalsen og Patrick Lillevik. Vi har også noen andre lovende unggutter som kan hevde seg. I tillegg kommer seks kjørere fra Hammerfest, pluss noen fra andre steder i Finnmark og Troms. Det ser ut som at det blir ganske bra deltakelse, kommenterer han.

Eneste løp på Kvenvikmoen

Han oppfordrer publikum til å ta turen ut til Kvenvikmoen på lørdag. Det er store sjanser for at Nyttårscrossen blir det eneste scootercrossløpet i regi av Alta motorsportklubb denne vinteren.

– Det er ingen grunn til å sitte hjemme. Det er meldt fint vær, så dette kommer garantert til å bli et veldig bra arrangement, sier han.