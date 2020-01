Tobias og Peder ble tatt ut på talentleir

sport

Norges fotballforbund har tatt ut spillerne til G16-landslaget, G16 skyggelandslag og to G15-tropper til Equinor Talentleir i Sarpsborg i månedskiftet januar/februar. Dette er det nest øverste nivået i NFFs spillerutviklingsmodell, der det neste steget er å spille landskamper, opplyser NFF og Equinor i en pressemelding.

Tobias Vonheim Norbye fra Alta IF og BUL-spiller Peder Brekke har begge fått plass i den samme G15-troppen.

– Målet med samlingen er først og fremst å gi spillerne inspirasjon og referanser som gjør at de forhåpentligvis jobber enda bedre i hverdagen. Totalt er cirka 50 spillere i hvert alderskull tatt ut og det skal spillerne være stolte av. Det er cirka 1000 spillere per kull som vurderes som talenter og er inne på et eller annet nivå i Landslagsskolen, sier fagansvarlig for Landslagsskolen, Håkon Grøttland.

Grøttland skriver følgende til spillerne i innkallingen:

– En ny generasjon fotballspillere er på vei opp i Fotball-Norge. Vi har et A-landslag med unge profiler som spiller og leverer på det aller høyeste nivået i Europa. Og vi har yngre landslag som de siste årene har vist at de kan slå hvem som helst. De siste årene er Norge den nasjonen som har klatret mest på G17/G19-rankingen, og vi ligger nå samla sett på en tiende plass. Årsaken til dette er en massiv kvalitetsforbedring på en rekke områder i norsk fotball. I toppklubb, breddeklubber, Landslagsskole og aldersbestemte landslag. Summen av dette gjør at vi utvikler bedre fotballspillere enn noensinne.

– Nå er det deres tur! Gratulerer med uttak til Equinor talentleir! Dere er tatt ut fordi dere anses som våre største talenter i 15- og 16-årssegmentet. Dere er tatt ut fordi vi har tro på at nettopp dere har kvaliteter som kan gi Norge nye stolte øyeblikk. På kort og lang sikt. Vær stolte av det, men vær samtidig klar over at det er nå jobben på mange måter begynner. Gjennom fortsatt mye trening og fullstendig tilstedeværelse i den daglige øvinga. Og ikke minst; Evnen til å takle en nedtur eller to. Det er en del av det å bli en veldig god fotballspiller. Og nedturene kommer. For dere alle. Så er det hvordan man takler de som på mange måter skiller klinten fra hveten.

