Ny rekord for Altaturneringa

sport

Med bare en drøy uke igjen til avkast i årets utgave av Altaturneringa i håndball kan arrangøren glede seg over rekordpåmelding. Hele 260 lag skal være med på håndballfesten i Nordlysbyen fra 31. januar til 2. februar.

Kjell Raymond og Guro skal lede håndballfesten Når Altaturneringa 2020 kastes i gang er det ikke bare én, men to personer som har hovedansvaret.

– Vi er positivt overrasket over dette. I regionalt seriespill har det blitt færre lag i det siste, så dette er veldig gledelig. Vi ser at lag som ikke stiller i seriespill kommer hit for å delta på turneringen, for eksempel Karasjok og Kautokeino, sier kontorleder i Alta IF Håndball, Lars-Gaute Skorpen.

– Spesielt artig er det at det er påmeldt hele seks HU-lag, hvor vi blant annet får besøk helt fra Larvik, fortsetter han. Det kommer også HU-lag fra Tromsø og Honningsvåg for å delta på turneringen, opplyser han videre.