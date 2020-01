Sesongbeste for Anna

sport

Fredag morgen norsk tid ble det første av tre verdenscuprenn i hopp for kvinner gjennomført i japanske Zao. Ingen av de norske utøverne klarte pallplass, men Anna Odine Strøm kan si seg fornøyd med egen innsats.

Hun tok karrierens første pallplass i Zao for ett år siden. Noen reprise ble det ikke fredag, men hopp på 89 og 86,5 meter ga niendeplass til slutt. Alta-jenta Strøm har slitt med ryggen denne sesongen og har ikke kommet helt opp på toppnivået fra forrige vinter.

Maren Lundby fikk på sin side seierssjansene ødelagt i første omgang og måtte nøye seg med femteplass. Østerrikske Eva Pinkelnig var best. Pinkelnig hoppet 97,5 og 95,5 meter i sine to hopp, var lengst i begge omganger og vant rennet med 17,3 poengs margin på hjemmehåpet Sara Takanashi. Chiara Hölzl sørget for to østerrikske jenter på seierspallen.

Lundby traff ikke godt teknisk i sitt første hopp og landet på 86 meter i normalbakken i Zao. Det var 11,5 meter bak ledende Pinkelnig og ga niendeplass foran finaleomgangen. Der gjorde Lundby et noe bedre hopp, men 92 meter var langt unna der totningen ønsker å være.

Silje Opseth gjorde et godt førstehopp på 87 meter, men under tunge forhold landet Holeværingen-hopperen på skuffende 78 meter. Dermed falt hun nedover lista fra 13.-plassen etter første omgang.

Med fredagens seier spiste Eva Pinkelnig seg innpå Maren Lundby i verdenscupen sammenlagt. Den norske hoppdronningen har samtidig fortsatt et godt tak på den gule ledertrøya. Pinkelnig er den store formhopperen i verdenscupsirkuset om dagen. Hun vant også det avsluttende rennet i Sapporo forrige helg.

Lørdag er det lagkonkurranse i Zao. Der er de østerrikske jentene kjempefavoritter.

Søndag avsluttes helgen i Zao med et nytt individuelt renn i normalbakken.