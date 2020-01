– Det er ikke for sent å melde seg på

sport

– Det er fortsatt fem dager igjen til fristen for å melde på lag går ut, så det er bare å hive seg rundt. Man trenger definitivt ikke å være aktiv fotballspiller for å delta her. Dette er et lavterskeltilbud for absolutt alle, der det viktigste er å ha det gøy. Vi håper at vi i hvert fall får med ytterligere ti lag slik at vi matcher fjoråret. Da har vi 27 påmeldte lag, men vi har plass til langt flere enn det, sier Martin Overvik.

Arrangementet han snakker om er selvsagt finnmarksmesterskapet i straffekonk, som ble arrangert i Finnmarkshallen for første gang for et år siden. Da var det «Partydudes» som stakk av med seieren. Det skal naturligvis kåres en finnmarksmester også i år, men det er ikke der hovedfokuset ligger. I tillegg til selve straffekonken blir det en konkurranse om hvem som er best til å treffe tverrliggeren fra 16 meter, og på kvelden arrangerer BUL fotballquiz på Breverud.

Ett sleivspark fra gull Tidenes første finnmarksmesterskap i straffespark levde opp til forventningene.

– Dette er en ypperlig anledning til å gjøre noe morsomt og sosialt sammen. Man kan lage en skikkelig helaften ut av dette, med straffekonk på dagen og quiz på kvelden. Vi ønsker at flere bedrifter og vennegjenger hiver seg med, for dette blir garantert sinnssykt artig. Altaposten streamer for øvrig mesterskapet, så de som ikke kan komme i hallen har mulighet til å følge venner og familiemedlemmer fra straffemerket på nett.

Overvik stiller selv med et lag som bør ha gode muligheter til å ta seg langt i mesterskapet. Men det er ofte små marginer som skiller suksess og fiasko i straffesparkkonkurranser, så det er ikke gitt at de antatt beste tar seg videre. Overvik har hentet inn tidligere Alta IF-keeper Kjetil Thomassen, og rutinerte karer som Vegard Braaten, Ole Christian Stamnes, Jon-Steinar Eriksen og Martin Strøm på laget.

– I fjor røk vi ut i kvartfinalen, så vi har en ganske nøktern målsetting i år. Jon-Steinar er faktisk mye bedre å skyte frispark enn straffespark. Kanskje han heller bør fyre av fra 20 meter. Vi gleder oss veldig til det som skal skje neste helg, og håper at flest mulig hiver seg med.