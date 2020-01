Mislyktes i Sapporo

sport

Verdens beste kvinnelige skihoppere befinner seg for øyeblikket i Japan, der det skal gjennomføres to verdenscuphelger. Denne helga har Anna Odine Strøm & co konkurrert i Sapporo. Lørdag ble Strøm nummer 17, mens verdenscupleder Maren Lundby tok andreplassen bak Marita Kramer fra Østerrike. Silje Opseth ble nummer 12.

Også i søndagens renn endte Lundby på andreplass. Denne gangen ble hun slått av Eva Pinkelnig, også hun fra Østerrike. Lundby satte ny bakkerekord for andre dag på rad, men det holdt likevel ikke til seier. Den nye bakkerekorden er på 139,5 meter.

De lengdene som toppløperne landet på var ikke Anna Odine Strøm i nærheten av. Alta-jenta kvalifiserte seg greit for finaleomgangen med et svev på 109,5 meter. Men da det skulle avgjøres ble det kun 99 meter, og Strøm måtte ta til takke med 28. plass. Silje Opseth ble nummer syv med hopp på 119,5 og 122 meter.