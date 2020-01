Favorittene innfridde i Polaris cup

sport

Lørdag ble fotballturneringen Polaris cup arrangert i Lakselv. Dette er en årlig happening som på mange måter markerer starten på 2020-sesongen, eller i hvert fall oppkjøringen til det som skal skje til våren.

BUL stilte med to lag i dameklassen, og begge spilte seg frem til finalen. Her var det BULs førstelag som stakk av med seieren. I tillegg ble Johanne Bjønå og Lea Hunsdal Falsen kåret til turneringens beste spillere. Også Alta IF hadde et damelag med i turneringen. Porsanger og HIF/Stein var de øvrige lagene i dameklassen.

Også i herreklassen var det to lag fra samme klubb som møttes i finalen. Alta IF hadde både A-lag og rekruttlag med, og det var ikke uventet førstelaget som trakk det lengste strået i finaleoppgjøret. Porsanger, HIF/Stein, Kirkenes og Sørøy Glimt var de øvrige lagene i herreklassen.