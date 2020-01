Tapte igjen i Altahallen

sport

Alta - Bardu 19-26:

Med bare seks lag i 3. divisjon kvinner avdeling 2 er det ikke akkurat flust med kamper. Alta IF spilte lørdag sesongens fjerde match, og den andre på hjemmebane. Sist Alta-laget var i aksjon i Aulaen tapte de 28-32 mot Tromsø 2. Denne gangen var det Bardu som gjestet Altahallen.

Bardu opparbeidet seg en solid 15-10-ledelse til pause, og hadde god kontroll i andre omgang. Alta IF klarte ikke å kutte avstanden, og gjestene vant til slutt 26-19 over Ken Ingebrigtsens damer. Det betyr at Alta IF fortsatt har til gode å ta poeng på hjemmebane denne sesongen. Lagets eneste seier kom borte mot TSI 2 i oktober.

Amanda Brendgen var Alta IFs mestscorende spiller med åtte fulltreffere. De øvrige målene ble satt inn av Helene Boberg Stordalen 3, Ronja Sørensen 1, Johanne Wøhni Hansen 1, Mia Kristine B. Ulle 1, Guro Daae Klemo 1, Maiken Nævra Mathisen 1, Vanessa Delgado Monsen 1, Ingvild Eriksen 1 og Maria Brox Fjellheim 1.