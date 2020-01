Mistet seieren på oppløpet

sport

Lørdag var det klart for Visma Ski Classics-løpet Kaiser Maximilian Lauf i Seefeld i Østerrike, et renn som er 60 kilometer langt. Andreas Nygaard sto på startstreken, og han skulle spille en av hovedrollene da konkurransen ble avgjort etter to og en halv times staking.

Nygaard lå ganske beskjedent til, men manøvrerte seg fint fremover i den siste utforkjøringen før tetgruppa kom ned på stadion. Da var han plutselig helt fremst, og med tanke på Nygaards sterke avslutningsegenskaper så det ut som at talvikingen skulle ta hjem seieren. Men noe overraskende klarte svenske Emil Person å ta seg forbi på oppløpet, og vant til slutt rennet ett tidel foran Nygaard.

– Jeg er fornøyd med løpet, men ikke det som skjedde de siste 500 meterne. Men sånn er det. I dag var han rett og slett raskere enn meg i spurten, sa Andreas Nygaard til arrangøren rett etter målgang.