I kveld gikk startskuddet for hundeløpet Beaskádas 300

sport

Det var liv og røre da 37 hundekjørere gjorde seg klare til start for langdistanseløpet Beaskádas 300, som for mange av deltakerne også er et kvalifiseringsløp til Finnmarksløpet. Hundkjørerne startet ut fra Gargia fjellstue fredag kveld og skal kjøre en trase som går inn til Mieron.