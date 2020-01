Gamst'n trener med gamleklubben

sport

Tromsø IL har så langt valgt å ikke forlenge avtalen med 38-åringen fra Vadsø.

Mandag reiste Gamst Pedersen til Blackburn, og ikke bare for å besøke gamle trakter. Han skal også trene med klubbens A-lag, som per i dag er nummer 13 på tabellen i Championship, skriver iTromsø.

Før helga gikk Bodø/Glimt-investor Benn Eidissen ut og fortalte at han har gitt Glimt beskjed om at de må hente Gamst, og at han betaler deler av lønna.

Til iTromsø letter Gamst på sløret om oppholdet i England.

– Det stemmer at jeg skal trene med Blackburn i en uke. Jeg er jo tross alt arbeidsledig, og vil spille fotball, sier Gamst til iTromsø på telefon fra England.

Blackburn har lagt ut billetter til et treff for supporterne med Morten Gamst Pedersen kommende fredag. Det ble mandag utsolgt.

– Jeg kjenner mange her borte, så det blir fint å treffe fansen igjen, sier Gamst, som også skal overvære lokalderbyet mot Preston lørdag.