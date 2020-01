Har funnet seg ny klubb

sport

Det er ikke lenge siden bergensklubben Øygarden FK sikret seg underskriften til Bryant Lazaro, som var Alta IFs hovedtrener i 2019. Han ble da ansatt som assistenttrener i klubben som har overtatt Nest-Sotras plass i OBOS-ligaen.

Nå er det klart at også Andreas van der Spa, som fyller 21 år i dag, pakker kofferten og flytter til Bergen. Forsvarsspilleren var lånt ut fra Bodø/Glimt til Alta IF forrige sesong. Det er Øygarden FK som melder dette på sin egen nettside.

– Vi vil de neste dagene presentere flere nye navn, og først ut er bodøværingen Andreas van der Spa. Andreas, som i år spilte under trener Bryant Lazaro i Alta, kom til klubben på utlån fra Bodø/Glimt i 2019. Spilleren som blir omtalt som et stort stopper-talent følger dermed med trener Lazaro sørover og forsøker lykken i den nye klubben ØFK, skriver klubben.

– Jeg har da vært her to ganger tidligere og trent med Nest-Sotra. Da under Steffen Landro. Jeg må si at jeg fikk et veldig positivt innblikk av hvordan ting ble gjort her sør. Når jeg nå får sjansen til å prøve å kjempe om en plass på laget, så er det ingenting å tenke på, sier van der Spa.

Øygarden FK har for øvrig også kommet med et kontraktstilbud til Dag Andreas Balto, som fortsatt er på prøvespill i den finske eliteserieklubben KuPS.

