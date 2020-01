Får ikke ny kontrakt

sport

Samtlige toppklubber i landet jobber nå med å få på plass en slagkraftig spillertropp foran 2020-sesongen. Det betyr også at det er en del spillere som ikke får fortsette i sine respektive klubber.

I toppserieklubben Røa blir det en del utskiftninger i år, og en av spillerne som ikke får fornyet kontrakt er tidligere BUL-spiss Guro Bell Pedersen. Heller ikke Hammerfest-jenta Synnøve Hafnor skal spille for Røa kommende sesong.

– Før jul hadde vi gleden av å presentere Linn Huseby og Sarah Suphellen som nye ansikt og tilskudd til en allerede spennende og lovende spillergruppe på Røa. Samtidig har avtalene med Julie Støstad, Synnøve Hafnor, Guro Bell Pedersen, Justine Vanhaevermaet og Ina Skaug ikke blitt fornyet. De to sistnevnte har signert for henholdsvis LSK Kvinner og Vålerenga, skriver Røa på sine nettsider.

– I tillegg har fjorårets toppscorer Synne Kinden Jensen skrevet under for fjorårets sølvmedaljører og tapende cupfinalister. Vi takker de seks jentene for flott innsats og gode minner ikledd Røa-drakt, og ønsker dem samtidig lykke til kommende sesong med nye oppgaver og omgivelser.

Guro Bell Pedersen fikk bra med spilletid i sin første halve sesong i Røa. I 2019-sesongen ble det imidlertid bare fire toppseriekamper og to rekruttkamper på 24-åringen fra Bardu. Bell Pedersen hadde stor suksess i BUL-trøya før hun ble hentet til Røa sommeren 2018. Hun står oppført med imponerende 61 scoringer på 52 kamper som BUL-spiller.