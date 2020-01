Her begynner 2020-sesongen for Alta IFs fotballherrer

sport

2. januar startet Vidar Johnsen formelt jobben som hovedtrener for Alta IFs herrelag, og fire dager senere var han og spillertroppen samlet til 2020-sesongens første treningsøkt i Finnmarkshallen. Nå venter noen tøffe måneder med forberedelser.

Det skal gjennomføres mange treningsøkter, og Johnsen & co har også fått på plass en del utfordrende treningskamper som skal sørge for at spillerne er i toppslag når alvoret starter. Første seriekamp er borte mot Tromsdalen mandag 13. april.

– Vi begynner ganske rolig med én fellesøkt om dagen. Guttene trener styrke og kondisjon ved siden av, men vi ønsker ikke å overdrive treningsmengdene nå i starten. Etter hvert blir det nok også noen morgenøkter. Denne uka trener vi til og med torsdag, så får guttene fri fredag før det blir turneringskamper i Lakselv i helga. Hvor stort sportslig utbytte vi har av denne turneringa kan sikkert diskuteres, men vi synes det er både viktig og morsomt å møte de andre finnmarksklubbene til en uhøytidelig duell på fotballbanen. Vi stiller med et A-lag og et rekruttlag i Lakselv, forteller Vidar Johnsen.

A-sporten kommer tilbake med mer stoff om Alta IFs sesongforberedelser senere denne uka.