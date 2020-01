sport

– Det er ikke så lett å bli klok på Finn Hågen. Han har et ekstremt høyt toppnivå. De gangene han henter det frem er han vanskelig å slå, og på lørdag var han i en klasse for seg. Seiersmarginen var på over 40 sekunder, og det er ren utklassing. Han har hatt mye motgang de to-tre siste sesongene. Tremilsprestasjonen kan tyde på at han har noe på gang igjen. I så fall er det gledelig og fortjent, kommenterer en imponert Niklas Dyrhaug, som var en av konkurrentene som fikk bank av Krogh i lørdagens renn i Skandinavisk cup.