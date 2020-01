Prøver lykken i finsk toppklubb

sport

– Jeg fikk en forespørsel om å komme til Finland til helga, og det har jeg takket ja til. Så i ettermiddag setter jeg kursen for Kuopio, der eliteserielaget KuPS holder til. De ønsker å se meg i en internkamp i morgen. I tillegg blir det et par treningsøkter med laget i begynnelsen av neste uke, sier Dag Andreas Balto til A-sporten.

Skal ut i mesterligakvalik

Midtbanespillerens kontrakt med Alta IF gikk ut ved årsskiftet, og Balto har gitt beskjed at han ønsker å bruke litt tid før han bestemmer seg for hvor han spiller i 2020. Det kan fortsatt bli en ny sesong i gult og blått, men det er flere klubber som er interessert i hans tjenester. Først skal han altså vise seg frem for klubbledelsen i finske KuPS, som stakk av med sluttspillseieren i toppdivisjonen i Finland i 2019. Klubben har for øvrig ansatt norske Arne Erlandsen som hovedtrener foran denne sesongen.

– Jeg har minimalt med kunnskap om finsk fotball, men dette virker veldig spennende. Det er moro å få en henvendelse fra en klubb som skal ut i Champions League-kvalifisering i 2020. Jeg ble overrasket da forespørselen kom, men sa umiddelbart ja. Jeg kunne ikke si nei til en slik mulighet, kommenterer Balto, som var en av Alta IFs absolutt beste spillere i 2019-sesongen.

Han hadde kun Daniel Rojas og Christian Reginiussen foran seg på A-sportens spillerbørs.

Har fått kontraktstilbud

Skulle det ikke bli noe ut av prøvespillet med KuPS, er det gode muligheter for at 27-åringen tar med seg flyttelasset til Bergen. 1.-divisjonsklubben Øygarden FK, som inntil nylig het Nest-Sotra, ønsker å signere ballkunstneren fra Karasjok. Alta IF har med andre ord tøff konkurranse om Baltos underskrift denne vinteren.

– Jeg har fått et tilbud fra Øygarden, men jeg har gitt beskjed at jeg vil avvente litt før jeg bestemmer meg. Jeg vil gjerne se hva prøvespillet i Finland ender med først. Det er heller ikke uaktuelt med en ny sesong i Alta IF. Nå skal jeg først gjøre mitt ytterste for å overbevise KuPS-ledelsen om at jeg er en mann å satse på, smiler Balto, som føler seg i bra form selv om han mangler kamptrening.

– Jeg har ikke spilt en skikkelig match siden jeg ble skadet i siste hjemmekamp mot Grorud i midten av oktober. Men foruten en liten forkjølelse etter romjulsturneringa har jeg vært skade- og sykdomsfri, så jeg er ikke bekymret for den fysiske formen. Jeg føler meg bra og er klar for oppgaven som venter, sier han til Altaposten.

Øygarden FK har for øvrig nylig ansatt tidligere Alta IF-trener Bryant Lazaro som assistenttrener for klubbens herrelag.