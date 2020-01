sport

Mandag i neste uke starter oppkjøringen til årets sesong for Alta IFs fotballherrer. Da skal A-lagets nye sjef Vidar Johnsen lede sine tropper for aller første gang. Selv om det fortsatt gjenstår en del arbeid med å få på plass en komplett spillerstall, føler Johnsen at de har brukt de siste par månedene godt.

På nyttårsaften ble det klart at Bård Vegard Balto blir en del av trenerteamet. Etter det A-sporten kjenner til er det heller ikke lenge før Alta IF har Andreas Markussen klar som Johnsens assistent. Små detaljer gjenstår før partene har en avtale på plass.

Tilbake i Alta IFs trenerteam Bård Vegard Balto skal sørge for at Alta IF-spillerne er i topp fysisk form denne sesongen.

– Jeg kan ikke si eksakt hvordan vi ligger an med Andreas Markussen, men jeg tror det vil ordne seg. Når det gjelder Bård Vegard Balto er det enklere, for her har vi blitt enige. Og det er jeg veldig glad for. Han vil styrke den individuelle oppfølgingen av hver enkelt spiller og sørge for at de fysiske forutsetningene er de aller beste. Bård Vegard har en solid utdannelse innenfor faget, og det vil både hjelpe utviklingen av våre unge spillere og de som kommer tilbake fra skade, forteller Vidar Johnsen.

Balto har for øvrig vært Mathias Normanns personlige trener i seks måneder etter at den tidligere Alta IF-spilleren ble hentet til russiske Rostov for et år siden.

Spiller turnering i Tromsø

Med Aleksander Johansen som oppmann, Arvid Nilsen som altmuligmann og Manuell Terapi som ansvarlig for fysioterapi er apparatet rundt laget komplett.

– Vi har planlagt sesongforberedelsene godt. Treningskampene er klare, og nå holder jeg på med treningsplaner og alt som følger med. Vi er så klare som vi kan bli. Men når det er sagt; vi har fortsatt mye å jobbe med fremover. Ikke bare skal vi forberede oss så godt vi kan på treningsfeltet. Vi må også få på plass en slagkraftig spillerstall, og det er ingen enkel oppgave.

Det skal også spilles treningskamper. Neste helg reiser de til Lakselv for å spille den årlige innendørsturneringen for finnmarkslag. Deretter venter et par treningsuker før Johnsen tar spillerne med til Tromsø.

– Jeg gleder meg veldig til turneringen som skal spilles i Tromsø. Hallen er riktignok litt trang, så vi må spille med nierlag. Men det blir uansett spennende. Vi skal møte Tromsø IL, Finnsnes og Skånland i vår pulje, mens den andre gruppa består av Tromsdalen, Senja, Fløya og Skjervøy, avslutter han.