Tilbake i Alta IFs trenerteam

Det er Alta IF selv som melder om ansettelsen på klubbens facebookside.

– I dag ble det klart at Bård Vegard Balto har takket ja til en assistentrolle rundt herrelaget i sesongen 2020. Denne ansettelsen betyr en betydelig styrking rundt herrelaget og vil naturligvis med sin kompetanse bidra godt inn i trenerteamet. Bård Vegard har tidligere hatt roller rundt herrelaget, men har de siste to årene hatt fult fokus på å fullføre sin masterutdanning i treningsfysiologi. Vi ønsker Bård Vegard hjertelig velkommen tilbake i gult og blått, skriver Alta IF.

Klubbens nye hovedtrener Vidar Johnsen har følgende kommentar til ansettelsen:

– Det er fantastisk å få en slik nyhet. Bård Vegard vil være med på å styrke den gode treningskulturen vi har i Alta IF samtidig som han får et ekstra ansvar for å følge opp enkeltspillere. Rett og slett et scoop.