Sparket «PIMPS» ned fra tronen

Det har vært mange episke oppgjør mellom Altas beste fotballspillere i BUL-hallen opp gjennom årene. BULs tradisjonsrike romjulsturnering, som i år hadde fått navnet Newsec Romjulscup 2019, ble i så måte intet unntak. Vennelaget PIMPS stakk av med seieren i fjor, og det så lenge ut som at de hadde en fair sjanse til å forsvare tittelen på lørdag.

I stedet for at spillere som brødrene Overvik, Jon-Steinar Eriksen, Vegard Braaten og Jan-Egil Brekke løftet pokalen i år, var det Dag Andreas Balto, Svein Ove Thomassen og deres lagkamerater i «Bakgateguttene» som gikk seirende ut av turneringen. «PIMPS» og «Bakgateguttene» hadde en overbevisende vei til finalen, der gigatene omsider møttes. Og det var Dag Andreas Balto & co som vant 5-4 etter en tett og spennende finalekamp.

I dameklassen var det «FC (nesten) singel» som stakk av med turneringsseieren. De slo «Buldoser» 4-1 i finalen. Tredjeplassen i herreklassene gikk til «Kaffe & Sigg FC», som slo «Dassis disipler» 6-4 i bronsefinalen. Tredjeplassen i dameklassen gikk til «Grucci», som beseiret «De Tilfeldige» 3-1 i kampen om bronsen.