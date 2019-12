Satte «elitelaget» fra Bossekop på plass

sport

Fredag ble den tradisjonsrike romjulsturneringen i håndball spilt i Altahallen, og i år var det hele 21 påmeldte lag. Etter mange tette og spennende innledende kamper møttes de beste lagene i sluttspillet.

I dameklassen var det «87erne» som kunne juble for turneringsseier. Laget som i all hovedsak besto av damer født i 1987 feide all motstand til side, og avsluttet dagen med en sterk 12-5-seier over Bossekop Elite i finalen.

– Vi har stilt lag i romjulsturneringen omtrent hvert eneste år, og hadde opprinnelig kun jenter født i 1987 på laget. Men noen har falt fra, så vi var nødt til å låne et par spillere fra andre årskull for å kunne være med denne gangen, sa Vanessa Delgado Monsen til A-sporten rett før de skulle i aksjon for første gang.

Da slo de Alta IF J18 med ett mål. De vant også sine tre neste gruppekamper, og avsluttet som nevnt med nok en triumf i finalen.

På herresiden var det «Naboklaget» som stakk av med seieren. De slo «Liggeunderlaget» 12-7 i finalen.