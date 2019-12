Romjulskos med liten ball

sport

Fredag morgen ble årets utgave av romjulsturneringen i håndball blåst i gang, og denne gangen kunne arrangør Alta IF glede seg over hele 21 påmeldte lag. Om det er rekord har ikke A-sporten fått svar på, men det er uansett hyggelig at såpass mange spillere i svært ulike alderskategorier møtes til dyst i en turnering der resultatene definitivt ikke er det viktigste.

Ufortjent tap i første kamp

Som så ofte før er det damene som har vært flinkest til å melde på lag. Med 13 damelag fordelt på tre puljer blir det mange kamper, og det gjør at sluttspillet ikke starter før klokken 18.00 i kveld. Turneringen avsluttes med damefinale klokken 19.40 og herrefinale drøyt 20 minutter senere.

Hvem som tar seg så langt var ikke så enkelt å slå fast da A-sporten stakk innom Altahallen fredag formiddag. Men det ble spilt mye god og fartsfylt håndball, og et av lagene som klarte seg veldig godt var «Anna FC», som utelukkende besto av fotballspillere fra BUL. De hadde for anledningen «hentet hjem» Therese Vollan Kristensen, som i høst tok overgang fra BUL til 1.-divisjonsklubben Fløya. Det var først og fremst hun og angrepsspiller Johanne Bjørnå som gjorde seg bemerket med scoringer, frekke finter og tøft duellspill.

– Det gikk overraskende bra, smilte Johanne Bjørnå, som imponerte både som kant- og bakspiller.

– Jeg var med da vi stilte med lag for første gang i romjulsturneringen for et år siden, men har egentlig ikke vært aktiv på håndballbanen siden jeg som 15-åring bestemte meg for å prioritere fotball. Så alt i alt er jeg fornøyd med egen innsats. Men vi burde fått med oss et poeng fra denne kampen. Vi scoret fem ganger, men verken dommer eller de som satt i sekretariatet fikk det med seg. Det er synd. Resultatene er ikke det viktigste for oss, men rett skal være rett, fastslo Bjørnå rett etter at de hadde tapte 4-5 mot «Youngsters» i lagets første puljekamp.

Spiller mot hverandre i morgen

Selv om det ble et ufortjent tap i første kamp, var det ingenting å utsette på stemningen i laget. At dette først og fremst er en sosial happening kan Mia Oskarsson Mannsverk skrive under på. Hun hadde ikke rørt en håndball før hun deltok i fjorårets turnering. Den unge midtbanespilleren stilte selvfølgelig opp da lagvenninnene ville ha henne med også i år.

– Jeg har aldri spilt håndball, så for meg handler det kun om å ha det artig i en litt annerledes setting enn jeg er vant til. Det sosiale er viktig, og det er gøy å prøve nye ting, sa en smilende Mia Oskarsson Mannsverk til A-sporten.

– For de fleste er det å delta i denne turneringen langt utenfor komfortsonen. Det er en fin anledning til å gjøre noe sammen utenom fotball og fest. Vi trives veldig godt sammen, så dette passer oss midt i blinken, sa Bjørnå, som understreker at det trolig ikke blir like mye kyss, klapp og klem når de samme spillerne skal i aksjon under lørdagens romjulsturnering i futsal, som spilles i BUL-hallen.

– Da spiller vi på forskjellige lag. I dag er vi venner, i morgen er vi fiender, fastslo duoen Bjørnå og Oskarsson Mannsverk.

Mens Johanne Bjørnå trolig fortsetter i BUL neste sesong, er fotballfremtiden til Mia Oskarsson Mannsverk mer usikker.

– Jeg har flyttet til Tromsø, der jeg har startet med jusstudier. Jeg har hatt samtaler med Tromsø IL, og de vil gjerne ha meg med neste sesong. Men jeg er veldig usikker på om jeg vil takke ja til tilbudet. Jusstudiet er krevende, så det vil bli veldig tungt å kombinere det med spill i TIL. Jeg skal tenke litt over det før jeg tar en beslutning, avsluttet Oskarsson Mannsverk.