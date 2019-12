Høy aktivitet i romjula

sport

De neste par dagene er rolige også for Altas store og mangfoldige idrettsmiljø. Jula skal man naturligvis feire sammen med sine nærmeste. Men allerede fredag 27. desember skjer det ting på sportsfronten i Nordlysbyen, og det hele starter med romjulsturnering i håndball i Altahallen. Som det meste andre av idrettsarrangementer i romjula har dette blitt en kjent og kjær tradisjon, og i år har over 20 lag meldt seg på. Det betyr at det skal spilles håndballkamper fra tidlig morgen til sent på kveld.

– Med hele 21 påmeldte lag må eventuelle lagfester utsettes til senere på kvelden, melder Alta IF håndball, som fornøyd kan konstatere at 13 damelag og åtte herrelag skal gjøre opp om de gjeveste plasseringene.

Full trøkk i BUL-hallen

Også de som trives best med ballen i beina har et meget godt alternativ denne romjula. BULs fotballgruppe arrangerer sin årlige futsalturnering i BUL-hallen lørdag 28. desember, og den har fått navnet Newsec Romjulscup 2019. Her er det ikke like mange påmeldte lag, men turnering blir det.

– Ingen romjul i Alta uten BULs tradisjonelle romjulsturnering. Dette er et arrangement som passer for voksne i alle aldre; de som ønsker å trimme vekk julefettet, de som har gått lang tid uten å få kjent at konkurranseinstinktet pipler ut av huden eller vennegjengen som sees en gang i året, understreker arrangøren, som har åtte påmeldte herrelag fordelt på to puljer og seks damelag i samme pulje.

Ribberenn og Romjulsrenn

Heller ikke langrennsløperne og skiskytterne tar fullstendig juleferie. BUL ski og skiskyting arrangerer sitt årlige Ribberenn lørdag 28. desember, mens Alta IF langrenn er vertskap for Romjulsrennet 2019 søndag 29. desember. Begge arrangementene går av stabelen på Kaiskuru skistadion.