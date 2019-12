sport

Alta-jenta Martine Hoaas har lagt bak seg sin første sesong som proffutøver i triatlon. Det har vært et år med både opp- og nedturer, og hun føler det har vært en svært lærerik tid i livet. Altaværingen har stått på egne bein og er glad for de erfaringene hun sitter igjen med. Men nå er Hoaas klar for å ta fatt på et nytt kapittel.

– Jeg ønsket ikke å ha noen trener i år, fordi jeg ville bli ordentlig kjent med kroppen min. Jeg var redd for at jeg bare kom til å slave etter en treningsplan og ikke lytte, men nå føler jeg meg endelig klar til å ta det neste steget og har funnet en dansk coach jeg virkelig har troen på at kan hjelpe meg videre i riktig retning, forteller hun.

Tilbringer mer tid i Danmark

Hoaas er for tiden hjemme i Alta, der hun i tillegg til å trene jevnlig har lange arbeidsdager for å hjelpe til med finansieringen av neste års profftilværelse. Hun har flere lokale samarbeidspartnere som bidrar til at hun kan konsentrere seg fullt og helt om trening og konkurranse mesteparten av året. Hun prøver også å stille opp for disse bedriftene de få månedene hun er hjemme.

– Jeg kom hjem i slutten av oktober, og reiser igjen i januar. Jeg har tilbrakt mye tid i Danmark det siste året. Det er et av landene i Europa der triatlonsporten står aller sterkest, noe som gjør at miljøet der er mye større enn i Norge. Det er en stor idrett, og man har alltid noen å trene sammen med. Jeg har som nevnt fått meg en dansk trener som virkelig vet hva han driver med, og skal sette meg ned med han og lage et treningsopplegg så snart jeg er på plass, forteller hun.

Øker treningsmengdene

Selv om hun allerede legger ned mange treningstimer, er hun forberedt på et tøffere regime i 2020.

– Jeg trener mellom 15 og 20 timer i uka når jeg er hjemme, og det er ikke så ille med tanke på at jeg jobber mye ved siden av. Det blir nok mye tøffere enn det jeg er vant til neste år. Jeg gleder meg, og er forberedt på lengre dager og tøffere økter. Jeg er helt nødt til å ta ytterligere steg for å kunne hevde meg i proffklassen i de større konkurransene. Treneren velger ikke folk som han ikke har tro på, så jeg ser virkelig frem til dette samarbeidet, kommenterer Hoaas.

Hun skal jobbe som livredder i Danmark, så litt inntekt har hun neste år. Men Hoaas er helt avhengig av hjelp fra de lokale støttespillerne for å kunne gjennomføre et opplegg hvor hun i perioder utelukkende har fokus på trening, kosthold og søvn - og ingen jobb å ta hensyn til.

– Mitt langsiktige mål er å kvalifisere meg for Ironman-VM på Hawaii. Det er det ingen norske utøvere i proffklassen som har klart før. Det deles bare ut ett profflodd i hver Ironman-konkurranse gjennom året, så man må sannsynligvis være blant de tre beste i én eller flere konkurranser for å kvalifisere seg. Det tar tid å komme seg opp på det nivået, men jeg skal i hvert fall gjøre et forsøk. Det er viktig å sette seg mål, smiler den ambisiøse Alta-jenta, som håper at næringslivet i hjembyen vil hjelpe henne med å oppnå dette.