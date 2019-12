Sennalandet stengt grunnet uvær

sport

Meteorologene melder at det er såkalt gult farenivå i Finnmark i dag. Gult nivå betyr moderat fare.

Meldingen gjelder for kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark og i dag opplyses det at det blir sterk vind til sørlig sterk kuling utsatte steder. Lokale vindkast over 27 m/s. Onsdag ettermiddag skal vinden minke noe.

Helseminister Høie kom seg ikke over Kvænangsfjellet grunnet uvær Helseminister Bent Høie (H) er i Finnmark hvor han kjenner værforholdene på kroppen.

Det er også en rekke veier som er og som har vært stengt i dag. Oversikten fra Vegvesenet klokka 13.50 viser blant annet at E6 over Sennalandet, Repvågstranda - Nordkapptunnelen, på strekningen Olderfjord – Honningsvåg, Skipsfjordhøgda bom – Skarsvåg, Fv 888 Bekkarfjord – Hopseidet, Fv 889 Snefjord – Havøysund er stengt grunnet uværet.

En rekke veier har også kolonnekjøring.

Det fulle oversikt finner du på 175.no