Alta IF-spillerne fikk Stegavik som sjef for en dag

Tidligere landslagsspiller og toppscorer i eliteserien for menn, Steffen Stegavik, var mandag på besøk hos Alta IF-trener Rune Skaufel. Begge tar Trener 3-kurs i regi av Norges håndballforbund, og de to har blitt så godt kjent på disse samlingene at Stegavik fikk en invitasjon om å komme nordover.