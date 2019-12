sport

Alta IFs håndballherrer jaktet sin tredje strake hjemmeseier da Ski gjestet Altahallen søndag ettermiddag, men det så lenge ut som at den flotte hjemmestatistikken skulle ryke.

Bortelaget var i føringen mesteparten av kampen, og klarte hele tiden å holde seg tre-fire mål foran Alta-guttene. Forsvaret lyktes ikke helt, målvaktene reddet få skudd og i angrep var det uvanlig mange svake avslutninger.

Selvtillit i bøtter og spann

Ti minutter før full tid snudde det imidlertid. Selv etter en del bomskudd tidligere i kampen fortsatte stortalentet Sigve Åkerøy Pettersen å fyre løs, og plutselig gikk det meste inn. På noen få minutter snudde hjemmelaget kampen fullstendig. Erlend Toft ble byttet inn og gjorde noen gode redninger, mens uttellingen fremover var langt bedre. Godt hjulpet av et entusiastisk hjemmepublikum gikk Alta fra å være fire mål bak til to mål foran. Dermed var lagets tredje strake triumf et faktum.

– Planen var jo å vinne, så jeg er ikke direkte overrasket over resultatet. Men vi startet svakt og klarte ikke å sette sjansene. Først etter pause synes jeg fikk fart i angrepsspillet, og med høyere balltempo fant vi åpninger i Ski-forsvaret. Det var artig at vi klarte å slå tilbake etter den svake førsteomgangen, sier Sigve Åkerøy Pettersen.

– Du slutter ikke å prøve selv om det blir en del bomskudd?

– Nei, det gjør jeg aldri. Det er jo ikke min jobb å plukke meg av banen hvis jeg mislykkes. Jeg fortsetter å prøve så lenge trenerne gir meg tillit. Jeg er glad for at de hadde tro på meg. Det ble jo bra til slutt, smiler 17-åringen, som er klubbens toppscorer med 55 mål på de første ti kampene. I går banket han inn ti flotte scoringer.

Toft tok ansvar mellom stengene

Hovedtrener Rune Skaufel hadde mye å sette fingeren på rett etter kampslutt. Men han var først og fremst imponert over den solide sluttspurten som sørget for at Alta-guttene nå har syv poeng i 2. divisjon avdeling 1 i stedet for fem. Bravo vant nemlig også denne helga, så det var meget viktige poeng for Skaufel & co.

– Jeg er veldig stolt over måten guttene kom tilbake på. Vi lå under mesteparten av kampen, og det virket som de først skjønte alvoret da det gjensto syv-åtte minutter. Vi vant på en dårlig dag, men det er gledelig at det beste som ble prestert kom i sluttminuttene. Lagmoralen er helt sinnssyk. Guttene løfter hverandre frem og er flinke til å unne hverandre suksess, sier Skaufel til A-sporten.

Da Vålerenga ble slått for to uker siden var det målvakt Ulrik Dreyer Liseth som ble den store helten. I går lyktes verken han eller Sondre Thoresen Mofoss, selv om de hadde et par gode redninger hver. Det var først da Erlend Toft entret banen at hjemmelaget fikk sving på sakene.

– Man er alltid avhengig av at målvaktene plukker en del skudd. Denne gangen var det «tredjekeeper» Erlend Toft som gjorde den jobben, og jeg er veldig glad for at han hadde en god dag mellom stengene. I neste kamp kan det være en annen som står frem. Det er moro at vi har tre gode målvakter i stallen, sier Skaufel.

– Er dette en type kamp som dere kanskje ikke hadde klart å vinne for et år siden?

– Det er vanskelig å si, men du tar nok ikke helt feil. Guttene er ett år eldre og har blitt flinkere til å holde hodet kaldt når det koker som mest i disse jevne kampene. Det kan godt hende at vi ikke hadde klart å bikke marginene i vår favør for et år siden, avslutter en fornøyd Alta IF-sjef.