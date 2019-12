Råsterk snuoperasjon sikret Alta IFs tredje strake seier

sport

Alta - Ski 26-24:

Alta IFs håndballherrer fikk ingen god start på klubbens tredje strake hjemmekamp i Altahallen. Gjestene fra Akershus tok føringen og klarte å holde Alta-guttene på tre-fire måls avstand gjennom mesteparten av kampen.

10-12 minutter før full tid fikk imidlertid hjemmelaget sving på forsvarsspillet samtidig som målvakt Erlend Toft noterte seg for noen viktige redninger. Fremover var unggutten Sigve Åkerøy Pettersen i fyr og flamme, og med noen få minutter igjen hadde Alta IF snudd kampen. De økte til 26-24 kort tid før slutt, noe som holdt til lagets tredje strake seier i 2. divisjon avdeling 1.

– Jeg er veldig stolt over måten guttene kom tilbake på. Vi lå under mesteparten av kampen, og det virket som de først skjønte alvoret da det gjensto syv-åtte minutter. Vi vant på en dårlig dag, men det er gledelig at det beste som ble prestert kom i sluttminuttene. Lagmoralen er helt sinnssyk. Guttene løfter hverandre frem og er flinke til å unne hverandre suksess, sa en svært fornøyd hovedtrener Rune Skaufel til A-sporten rett etter kampslutt.

Sigve Åkerøy Pettersen var hjemmelagets toppscorer også i søndagens match. Hva han hadde å si om det svært spennende oppgjøret i Altahallen kan du lese i mandagens papirutgave og E-avis.

Han noterte seg for ti fulltreffere. De øvrige målene ble satt inn av Simen Severinsen 5, Ole Nikolai Hætta 3, Kristian Karlstrøm 2, Niclas Lindholm Andersen 2, Matias Skaufel Hindbjørgmo 2, Ask Mikkelsen 1 og Aleksander Maisenhølder 1.