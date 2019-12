17. plass i søndagens verdenscuprenn

sport

Lørdag hoppet Anna Odine Strøm seg opp fra 17.- til 12. plass i finaleomgangen. På søndag tapte hun noen plasseringer fra første- til andreomgang og endte på 17. plass. Alta-jenta klinket til med 121 meter i sitt første hopp, mens hun landet på 114 meter i sitt finalehopp.

De norske fikk likevel mye å juble for. Maren Lundby vant nemlig for andre dag på rad i sesongåpningen i Lillehammer. Det gjør at Lundby vinner sin andre verdenscupseier på to forsøk etter å ha vunnet i sesongåpningen i går.

– Jeg følte meg bra i dag og gledet meg til konkurranse igjen. Det er deilig å endelig være her igjen og konkurrere, for det har vært en lang sommer, så det føles bra, sa Lundby til arrangøren etter å ha vunnet igjen.

Lundby økte ledelsen fra første omgang og vant til slutt med 15,3 poeng ned til nærmeste utfordrer. Det ble nok en gang Chiara Hoelzl fra Østerrike, som hadde en skuffende andre omgang. Sara Takanashi fra Japan ble nummer tre etter andre omgangs lengste hopp på 126,5 meter.

Silje Opseth gjorde et kjempehopp i første omgang, men skuffet i andre omgang. Hun gikk fra syvendeplass ned til en 14. plass.