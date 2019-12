Tok seg til finale

sport

Lørdag går sesongens første verdenscuprenn i hopp for kvinner av stabelen på Lillehammer. Anna Odine Strøm kvalifiserte seg for helgas to renn fredag kveld, og var dermed i posisjon til å kjempe om verdenscuppoeng resten av helga.

Det er ikke uventet hjemmehåpet Maren Lundby som leder etter første omgang av lørdagens verdenscuprenn. 25-åringen hoppet 138 meter og leder med 11,4 poeng.

Lundby fortsatte dermed der hun slapp i fredagens kvalifisering - og sist sesong. Ingen var i nærheten av å tukte Lundby i den første omgangen. Chiara Hoelzl fra Østerrike hoppet åtte meter kortere og er nummer to, mens landsmann Eva Pinkelnig er tre med 126,6 poeng.

Silje Opseth ligger også bra an før finaleomgangen. Hun er nummer sju etter et hopp på 128 meter. 119,9 poeng gjør at det bare er 6,7 poeng opp til pallen.

Også Anna Odine Strøm kvalifiserte seg til finaleomgangen. Hun er nummer 17 etter et hopp på 120 meter og en poengsum på 108,2.