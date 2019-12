Hoppet seg opp fem plasseringer

sport

Alta-jenta Anna Odine Strøm gjennomførte lørdag sesongens første verdenscuprenn i hopp for kvinner. Hun var nummer 17 etter første omgang, men et bedre andrehopp gjorde at hun klatret til 12. plass.

Helt i toppen fortsatte Maren Lundby der hun slapp sist sesong. Hun var overlegen i sesongåpningen på Lillehammer og vant med 24,4 poeng. Lundby fortsatte dermed der hun slapp i fredagens kvalifisering - og sist sesong.

I den første omgangen hoppet hun 138 meter og noterte seg for 137,8 poeng, noe som var 11,4 mer enn Chiara Hoelzl fra Østerrike på andreplass.

Lundby hadde ingen problemer med å hoppe inn seieren i den andre omgangen. 135 meter holdt til en samlet poengsum på 280,8. Ned til Eva Pinkelnig fra Østerrike på andreplass var det til slutt hele 24,4 poeng. Hoelzl ble nummer tre med 255,3 poeng.

Silje Opseth hoppet seg ned en plassering etter første omgang. Hun ble nummer åtte.