Alta IF tippes på nedre halvdel i 2020

Lørdag ble avdelingene for neste års PostNord-ligaen presentert, og Alta IF spås av oddsekspertene i NordicBet en sesong midt på tabellen.



– Årets sesong ble omtrent som forventet av Alta. De havnet på en sjetteplass, og vi tror de vil kjempe i det landskapet av tabellen også neste sesong. Våre oddssettere mener laget er mer enn godt nok til å beholde plassen, men at de mangler noen viktige brikker for å kunne utfordre om opprykk, forteller Adrian Haugskott, som jobber med odds på norsk fotball for NordicBet, i en pressemelding.

Jørgen Tjærnås jobber som breddeekspert hos spillselskapet. Han har vært med på å analysere avdelingene som i dag ble offentliggjort. Tjærnås sier følgende om hva han forventer av Alta kommende sesong:

– Trenerendringer og så mister laget et par profiler i spillerstallen. For meg ser det ut som Alta ikke vil ha ressursene til å kunne bli et topplag i 2020, men å komme til Finnmarkshallen er det ingen som gleder seg til. Vil nok bli mange poeng på hjemmebane neste sesong også. Det vil nok holde til at plassen berges, mener fotballeksperten.

Alta IFs nye hovedtrener Vidar Johnsen har følgende kommentar til tipset fra NordicBet:

– Da er det bare å satse alt dere eier på Alta IF neste sesong. Gode odds, ler Johnsen spøkefullt.

– Det er en veldig spennende avdeling, og jeg tipper at det blir jevnt. Jeg gleder til å komme i gang, smiler Johnsen, som formelt overtar som Alta IF-trener 1. januar.

NordicBets vinnerodds for 2. divisjon avdeling 1:

Fredrikstad – 3,50

Skeid – 4,50

Kjelsås – 6,00

Kvik Halden – 7,00

Tromsdalen – 12,00

Hødd – 13,00

Brattvåg – 15,00

Moss FK – 20,00

Alta – 22,00

Florø – 30,00

Senja – 50,00

Eidsvold Turn – 60,00

Vålerenga 2 – 75,00

Fløya – 100,00