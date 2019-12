26. plass for Krogh

sport

Lørdag var det 30 kilometer langrenn med skibytte i verdenscupen for menn på Lillehammer, og Finn Hågen Krogh var en av de norske løperne som stilte til start. Det begynner å bli en stund siden skistjernen fra Tverrelvdalen hevdet seg i klassisk stil i den ypperste verdenstoppen, og heller ikke på lørdag hadde Krogh mulighet til å henge på da de beste rykket fra.

Etter 15 kilometer klassisk byttet utøverne ski, og da var det fristil som ventet de neste 15 kilometerne. Finn Hågen Krogh fikk bedre fart på skiene, og gikk seg opp flere plasser. Men det var fortsatt for langt opp til de 20 beste, og Krogh endte til slutt på 26. plass. Han var tre minutter og 40 sekunder bak vinneren, som noe overraskende ble russiske Aleksandr Bolsjunov.

Hans Christer Holund tok andreplassen, mens Emil Iversen ble nummer tre.

Søndag er det klart for stafetter på Lillehammer.

Finn Hågen Krogh reiser for øvrig rett til Davos etter rennene på Lillehammer. Her skal han forberede seg til neste helgs verdenscuprenn samme sted, der det blant annet er sprintrenn. Her har Krogh tidligere levert gode resultater.