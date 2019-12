Terje og Atle får Irene med på laget

sport

Det kom ikke som noen stor overraskelse, men nå er det klart at Terje Falsen skal lede BULs fotballdamer også i 2020. Han og assistenttrener Atle Hansen overtok ansvaret etter at Odd Inge Johansen ga seg etter 2018-sesongen, der BUL sa takk og farvel til spill i allnorsk 1.-divisjon for denne gang.