7 millioner i julegave til idrettslagene i Finnmark

Det blir i år rekordstor utbetaling til idretten etter at Lotteri- og stiftelsestilsynet i går offentliggjorde tildelingen av kompensasjon for vare- og tjenestemoms for 2018. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.