Anna klar for sesongens første verdenscuprenn

Landslagssjef Christian Meyer har bestemt seg for hvilke utøvere han vil se i aksjon under kommende helgs to World Cup-renn i Lillehammer. Det er Maren Lundby (Kolbukameratene), Silje Opseth (Holeværingen), Anna Odine Strøm (Alta), Ingebjørg Saglien Bråten (Etnedal), Karoline Røstad (Skogn), Karoline Skatvedt (Trøgstad) og Eva Elise Johansen Amble (Ullensaker), melder Norges skiforbund i en pressemelding.

– Vi går forventningsfulle inn i en ny World Cup-sesong. Vi har den regjerende verdenscupvinneren, men vet at forrige sesongs gode resultater ikke betyr noe som helst når verdenseliten igjen samles. Vi har høye ambisjoner for en sesong der RAW AIR og World Cup-sammenlagt blir de to store målene, sier Christian Meyer.