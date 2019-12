sport

Denne helga ble fotballturneringen Elkjøp Adventscup arrangert i Finnmarkshallen. Det var BUL som var arrangør, og turneringen ble avsluttet med finalekamper i klasse J17, G17 og G15. I klasse jenter 17 år var det Alta IF J-03 som stakk av med seieren.

De hadde blant annet BUL-spillerne Mari Ek Esjeholm og Ingvild Toft på laget. Begge er egentlig Alta IF-jenter, men spiller seniorfotball for BULs damelag. Denne helga var de tilbake i gult og blått, og det fungerte utmerket. Alta IF J-05 tok andreplassen, mens BUL J-04 ble nummer tre.

I klasse gutter 17 år var det BUL G-03 som gikk seirende ut av finalekampen mot BUL G-04. BUL sikret også tredjeplassen i denne klassen.

I klasse gutter 15 år var det BUL G-05 som kunne juble for turneringsseier. Alta IF G-05 ble nummer to, mens BULs andre G-05-lag tok tredjeplassen.

– Vi takker samtlige lag for en flott dag i hallen, skriver Bossekop UL på sin nettside.

Det var for øvrig Emil Pedersen som ble vinner av triksekonkurransen under turneringen. Han vant et gavekort på 3000 kroner fra hovedsponsor Elkjøp.