Kenneth bytter klubb

Torsdag ble det klart at kantspiller Simen Berntsen Stødle forlater TIL etter én sesong i klubben.

Fredag fikk A-sporten bekreftet at også Kenneth Thomassen er ferdig i klubben. Thomassen, som var hovedtrener Kjetil Thomassens assistent i år, fikk ingen seriekamper for TIL denne sesongen. Han skadet korsbåndet og måtte opereres, noe som ødela hans muligheter til å bidra ute på banen.

Han regner imidlertid med å være tilbake for fullt i løpet av vinteren. Nå har 26-åringen bestemt seg for å signere kontrakt med naboklubben BUL.

– Jeg signerte for BUL på onsdag. Det virker som at de har et veldig bra opplegg på gang. Ikke minst har de fått på plass et solid trenerteam med blant annet Vegard Braaten og Jon Steinar Eriksen, så 2020 kan bli en veldig spennende sesong. Det er flinke folk, forteller Kenneth Thomassen, som selv var en del av Alta IFs A-lagstropp for noen år tilbake.

Han vet ikke hva som skjer i Tverrelvdalen neste sesong, og er egentlig ikke så opptatt av det. Som en del andre TIL-spillere var ikke Thomassen spesielt fornøyd med at klubben sa nei til opprykkskvalifisering, uten at han vil rippe mer opp i den saken.

– Jeg orket ikke å vente på opplegget fra TIL. Da dette tilbudet dukket opp var det ikke noe mer å tenke på. Jeg har trua på det som skal skje i BUL neste år, og de kommer i hvert fall ikke til å si nei dersom det skulle bli opprykk.

Trolig vil det bli flere klubber som satser ganske hardt neste år. Porsanger, HIF/Stein, Bjørnevatn, Kirkenes og Norild kommer helt sikkert til å kjempe i toppen. Kanskje kan også Alta IFs rekruttlag melde seg på. Og BUL, hvis Thomassen får rett.

Vegard skal vise ungguttene veien til nettmaskene Vegard Braaten tar fatt på et nytt og spennende kapittel i sin innholdsrike fotballkarriere.

– Jeg håper virkelig at det blir flere lag som satser skikkelig. Det er artig med mange gode lag og flere spennende kamper, avslutter han.

På BULs egen facebookside ble det fredag opplyst at også Nicolai Skorpen Stokvik gjør comeback på A-laget etter et par sesonger med klubbens retrolag i 5. divisjon.