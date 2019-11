– Kult å bli nominert

sport

Etter en tøff fjorårssesong, der sykdom gjorde at 18-åringen fra Alta ikke fikk trent skikkelig og heller ikke spilt så mange kamper, har stortalentet Runa Lillegård gjort et bemerkelsesverdig «comeback» i Toppserien i år. Hun har scoret imponerende 13 mål på 24 kamper, og kan fortsatt pynte på den statistikken. Lyn møter nemlig Fløya til omkamp i kvaliken på søndag. Hun banket inn to scoringer i det første oppgjøret på bortebane, noe som gjør at Lillegård & co ganske sikkert spiller i landets øverste divisjon også neste sesong.