Ønsker fluorforbudet hjertelig velkommen

Det har den siste tiden vært et stort fokus på hvor skadelig fluorsmurningen som brukes under skiene er. Norsk langrenn innførte fluorforbud i yngre klasser allerede i fjor, men benytter seg forsatt av denne type smurning på seniornivå. Nå har det internasjonale skiforbundet bestemt at det skal innføres fluorforbud i hele EU fra neste sesong. Det har skjedd etter press fra mange hold, ikke minst media, som den siste månedene har rapportert om mange tilfeller av dødelige sykdommer knyttet til fluorsmurning.